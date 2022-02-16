Блинкен анонсировал ответ США на возможное признание Россией ЛНР и ДНР

Вашингтон, 16 февраля. Возможное признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик подорвет суверенитет Украины. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон и его союзники ответят на такой шаг. Блинкен считает, что согласие Кремля на признание республик Донбасса «будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям». Американский политик забыл, что Москва не является стороной договоренностей.

«Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса», — сказал Энтони Блинкен.

Госдума недавно обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением признать независимость ЛНР и ДНР. Глава государства принял инициативу к сведению.