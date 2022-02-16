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Максим Галкин поделился трогательным видео с идущими в школу Лизой и Гарри

Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился трогательным видео с идущими в школу Лизой и Гарри
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 февраля. Известный юморист и телеведущий Максим Галкин поделился с подписчиками в Stories видео, на котором его дети Лиза и Гарри идут в школу.

Наследники примадонны российской сцены Аллы Пугачевой вышли из ворот особняка в деревне Грязь и отправились на учебу. Галкин с телефоном последовал за ними, фиксируя все на камеру. Юморист удивился, почему у современных школьников такие тяжелые портфели.

«Вот так ходят дети, с таким количеством сумок. Гарри, что там?» — поинтересовался он у сына.

Максим Галкин поделился трогательным видео с идущими в школу Лизой и Гарри
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Мальчик не стал вдаваться в подробности, коротко бросив: «Все там!». Галкин посоветовал Гарри быть аккуратнее, чтобы «не навернуться» на скользкой дороге.

«Лизонька, красотка моя!» — обратился счастливый отец к дочери.

Наследница манерно придерживала полы своего пальто и улыбалась Галкину. Трогательное видео юмориста умилило пользователей. В комментариях они осыпали близнецов комплиментами.

Ранее муж Пугачевой поделился в соцсетях кадрами с профессиональной фотосъемки Лизы и Гарри. Дети позировали в стильных образах.

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дети галкин пугачева
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