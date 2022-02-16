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Американский журналист Фаттерман не увидел конкурентов у Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры 2022
Американский журналист Фаттерман не увидел конкурентов у Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Пекин, 16 февраля. Американский журналист Стив Фаттерман с восторгом высказался о российской фигуристке Камиле Валиевой, оказавшейся в центре внимания из-за допинг-скандала. Он считает, что у ученицы Этери Тутберидзе нет конкурентов на Играх.

Сотрудник прессы отметил, как Валиева справилась с давлением, вызванным допинг-скандалом. Несмотря на свой юный возраст, спортсменка смогла выиграть короткую программу, хотя откатала ее неидеально.

«Знаете, я не видел Камилу лично до этого момента, до Олимпиады в Пекине. Мне говорили, что смотреть на нее вживую — это другой уровень наслаждения. И даже сейчас, когда она почти упала в самом начале программы, она была великолепной», — указал Фаттерман в разговоре с «Матч ТВ».

Он задался вопросом, кто может стать олимпийским чемпионом в одиночном катании среди женщин. По его мнению, у Валиевой нет конкурентов, невзирая на то, что вчерашний прокат был не самым удачным в ее карьере. Даже если россиянка нормально откатает свою программу, даже не превосходно, то, отметил Фаттерман, с трудом можно представить фигуриста, который может победить Валиеву.

«Она в прекрасной форме и выступает она потрясающе, несмотря ни на что», — добавил журналист.

После победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию церемонию награждения отложили из-за сомнительной допинг-пробы Валиевой. Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке выступать в личном турнире, отклонив требования некоторых профильных организаций отстранить ее.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Американский журналист Фаттерман не увидел конкурентов у Валиевой на Олимпиаде в Пекине
олимпийские игры валиева фигурное катание фаттерман
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