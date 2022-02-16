Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 17:36
17:34
Спорт
Петербургский «Зенит» арендовал у «Кайрата» казахстанского защитника Алипа
17:33
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве и расчленении трансгендера освободили из-под стражи в Петербурге
17:28
Видео
Елена Ханга поделилась любимым рецептом омлета с яблоками и майонезом
17:28
Общество
Отдавший службе в МЧС более 20 лет подполковник Трифонов умер в Кургане
17:27
Общество
Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов
17:27
Общество
Собянин заявил о снижении количества случаев коронавируса в Москве на треть
17:25
Происшествия
Глава МФЦ Коми подозревается в присвоении премий сотрудников
17:24
Общество
Африканская ежиха Колючка в Иркутском зоосаде родила сразу четырех малышей
17:24
Политика
Путин: Россия и Бразилия поддерживают опирающуюся на международное право многополярность
17:20
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вернулась из Пекина в Москву
Все новости

Ольга Бузова высмеяла попытки Тарасова стать блогером

Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла попытки Тарасова стать блогером
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 16 февраля. Знаменитая телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова резко высказалась о попытках своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова стать популярным блогером.

Бузова посмеялась над превращением Тарасова в блогера из игрока футбольного клуба «Локомотив». Она иронично отметила, что спортсмен пошел на это, чтобы кормить свою семью и миллион родственников. Об этом исполнительница написала в Stories на своей странице в соцсети Instagram.

Певица отметила некоторые «странности» в поведении бывшего мужа. По словам Бузовой, Тарасов раньше совсем не любил выставлять напоказ подробности своей личной жизни, а теперь же он снимает все подряд про свою семью и детей.

«Оказалось, что личное уже очень публичное. Как говорится, охваты сами себя не поднимут», — посмеялась Бузова.

Звезда шоу-бизнеса заявила, что после развода Тарасов старался не упоминать о ней, а сейчас все время высказывается в адрес Бузовой.

Ранее Бузова рассказала, почему она престала общаться с телеведущей Ксенией Бородиной, с которой они 17 лет вместе проработали на проекте «Дом-2». По признанию знаменитости, это произошло после того, как ведущим проекта на ТНТ стал ее бывший возлюбленный блогер Дава.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова высмеяла попытки Тарасова стать блогером
бузова тарасов блогер
Комментировать