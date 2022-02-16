Ольга Бузова высмеяла попытки Тарасова стать блогером

Москва, 16 февраля. Знаменитая телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова резко высказалась о попытках своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова стать популярным блогером.

Бузова посмеялась над превращением Тарасова в блогера из игрока футбольного клуба «Локомотив». Она иронично отметила, что спортсмен пошел на это, чтобы кормить свою семью и миллион родственников. Об этом исполнительница написала в Stories на своей странице в соцсети Instagram.

Певица отметила некоторые «странности» в поведении бывшего мужа. По словам Бузовой, Тарасов раньше совсем не любил выставлять напоказ подробности своей личной жизни, а теперь же он снимает все подряд про свою семью и детей.

«Оказалось, что личное уже очень публичное. Как говорится, охваты сами себя не поднимут», — посмеялась Бузова.

Звезда шоу-бизнеса заявила, что после развода Тарасов старался не упоминать о ней, а сейчас все время высказывается в адрес Бузовой.

Ранее Бузова рассказала, почему она престала общаться с телеведущей Ксенией Бородиной, с которой они 17 лет вместе проработали на проекте «Дом-2». По признанию знаменитости, это произошло после того, как ведущим проекта на ТНТ стал ее бывший возлюбленный блогер Дава.