Банги, 16 февраля. Правительство Центральноафриканской Республики делает все возможное для реставрации и развития страны, заявил новый премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

«Мой приоритет состоит в том, чтобы все ресурсы, которые мы мобилизовали в рамках Национального плана восстановления и миростроительства (RCPCA), использовались, и чтобы были результаты. Мы должны сообщать о достижениях, о том, что мы уже могли бы иметь. Сегодня мы должны развивать то, чего мы уже добились. Мы мобилизовали достаточно ресурсов, и мы должны отчитаться за эти ресурсы», — сообщил чиновник.

По словам Молуа, руководство республики сделало достаточно много, однако предстоит еще больше. Он также заявил о необходимости выстраивания новых механизмов общения между населением и властью. Это, по его мнению, придаст жителям «уверенности».

«Программы, которые мы будем реализовывать, принадлежат народу. Нам будет необходимо сохранять прозрачность и подавать пример — так мы завоюем доверие наших партнеров. Мы должны будем прилагать усилия, чтобы не зависеть от заграницы», — подчеркнул премьер.

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В то же время Феликс Молуа добавил, что не станет регистрироваться в социальных сетях, так как не хочет отвлекаться от работы, направленной на повышение благосостояния жителей.

«Я не отвлекаюсь. […] Моя задача — среднестатистический житель ЦАР. Я иду на поле ради земледельца, я его слушаю, вот что меня интересует. В остальном же — мне нужны люди, которые верят, что мы можем изменить эту страну», — сказал глава правительства.

Ранее пресс-секретарь лидера президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем в очередной раз поблагодарил российских инструкторов за оказание консультативной поддержки национальной армии. Он заявил, что только при помощи специалистов из РФ бойцам FACA удалось ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернуть в страну мир.