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Ольга Бузова рассказала поклонникам о своей свадьбе
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала поклонникам о своей свадьбе
tnt-online.ru  /  Официальный сайт телеканала ТНТ

Поющая ведущая, актриса Ольга Бузова рассказала своим подписчикам, о какой свадьбе мечтает и где бы хотела отметить торжество. Как и любая девочка, певица представляет церемонию бракосочетания. В Instagram звезда шоу-бизнеса рассказала, что ее свадьба будет камерной, для узкого числа друзей и родных.

«Я больше не хочу впускать всех в свою личную жизнь», — объяснила свою позицию знаменитость.

Ольга Бузова рассказала поклонникам о своей свадьбе
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Как отметила Бузова, она любит планировать все заранее, поэтому мысли о свадьбе давно посещают ее. Так, идеальное торжество она видит на озере Гарда — самом большом в Италии, расположенном близ южного подножья Альп. Подумала девушка и о платье.

«Мое будущее торжество я вижу на озере Гарда, чтобы оттуда можно было сразу отправиться в свадебное путешествие на остров Кипр. Моя мечта там побывать. Хочу простое элегантное, стильное платье, ведь для настоящих чувств не нужна обертка», — написала в сторис звезда.

Ольга Бузова рассказала поклонникам о своей свадьбе
Prt Scr youtube.com / Клава Кока

Не забыла Ольга Бузова подумать и о будущих детях. Так, исполнительница хита «Мало половин» планирует написать детскую книгу, чтобы читать свой очередной писательский шедевр малышам перед сном.

Ранее российский футболист Дмитрий Тарасов напомнил подписчикам о разводе с телеведущей Ольгой Бузовой новым неоднозначным роликом. Видео он выложил в TikTok.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова рассказала поклонникам о своей свадьбе
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