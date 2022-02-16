Эксперты из США и Европы обсудили причины геополитической войны Запада против РФ

В Общественной палате РФ 15 февраля состоялась международная конференция «Геополитическая война Запада против России: украинский кейс». В ходе мероприятия политологи, эксперты, журналисты и общественные деятели из России, США, Италии, Германии, Финляндии, Бельгии и других стран обсудили причины и возможное развитие событий вокруг Украины. Как подаются действия России в западном информационном пространстве и какова идеологическая альтернатива западным подходам — на эти вопросы участники конференции тоже обратили внимание.

Член ОПРФ, директор фонда «Исследования проблем демократии» Максим Григорьев напомнил собравшимся и о печально знаменитой пробирке Колина Пауэлла, с которой началось нападение США на Ирак, и о массированной дезинформационной кампании в западной прессе в отношении Сирии. Григорьев входил в состав комиссии, выезжавшей в сирийский город Дума, в котором, по сообщению западных СМИ, правительственными войсками была проведена химическая атака против мирного населения, что и послужило Вашингтону поводом для очередного ракетного удара.

«Я лично находился в том самом доме и подъезде, где якобы были сняты видеокадры с умершими людьми, — рассказал Максим Григорьев. — Мы опросили тех людей, которые там проживали. Никто из них не пострадал. Мы подробно описали ту информационную войну против Сирии и деятельность террористической группы «Белые каски» в своей книге».

Сложившая за последние восемь лет ситуация на Украине имеет много общего с информационными провокациями США и других западных стран против Сирии.

«Как вы знаете, обстрелы мирного населения Донбасса, жертвами которых становятся в том числе женщины и дети, международное гуманитарное право квалифицирует как военные преступления», — подчеркнул Григорьев.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в своем выступлении особо отметил, что массированная информационная кампания против России является очевидным свидетельством того, что Запад этой войны очень хочет, он к ней готовится и она ему нужна.

личный архив Натальи Макеевой /

«Дело в том, что с геополитической точки зрения эта война нужна Западу по нескольким причинам, — объяснил Коровин. — Во-первых, эта война очень серьезно отбросит Россию от Европы и создаст колоссальное количество проблем в выстраивании российско-европейских отношений, включая выстраивание геополитической оси. Во-вторых, Западу безусловно нужен общий какой-то враг. Был момент, когда Запад лишился этого врага. Им был назначен международный терроризм, потом исламизм, который был приравнен даже к фашизму. Сейчас такого врага снова делают из России, эту технологию англосаксы разрабатывали столетиями».

Еще одной из причин агрессивной политики западных стран в отношении России Коровин считает необходимость консолидации блока НАТО, потерявшего всякий смысл без явного геополитического оппонента, в роли которого раньше выступал СССР. Политика санкционного давления также является одним из элементов геополитической войны Запада против России.

«В конечном итоге вводимые санкции должны сильно пошатнуть позиции президента России, настроить против него элиты и тем самым ускорить желаемое западными стратегами — смещение российского президента», — отметил Коровин.

В этой ситуации для США Украина является не более чем расходным материалом. С точки зрения геополитических законов, если Россия сейчас уклонится от этого вызова, в конце концов она все равно окажется в ситуации неминуемого военного противостояния с Западом, а будет ли позиция Москвы на тот момент лучше, чем сейчас — это большой вопрос. Запад понимает только силу, резюмировал Валерий Коровин.

Член ОПРФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич обратил внимание участников конференции на беспрецедентную волну искусных фейков и откровенной лжи в отношении России, захлестнувшие западные СМИ и социальные сети.

«Нас уже приговорили, — констатировал Малькевич. — Нас уже во всем обвинили и в этой новой реальности должны реагировать в том числе законодательным путем. Наши СМИ уничтожили в Эстонии, уничтожили в Латвии, практически полностью ликвидировали вообще любую русскоговорящую мысль на той же Украине. Мы видим, что происходит с RT Deutsch, уже идет расследование в отношении RT France и так далее».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Этой информационной войной против России Запад решает прежде всего свои экономические задачи, уверен Малькевич. В США — рекордная инфляция, 2021 год был полностью провальным для администрации Джозефа Байдена как во внутренней, так и во внешней политике.

«С каждым новым сведением о неминуемом нападении России на территорию Украины идет волна новостей о необходимости новых санкций, остановке «Северного потока — 2», правильности отправки в Европу американских войск и вооружений. Мы понимаем, для чего это делается», — подытожил Малькевич.

Итальянский публицист Элизео Бертолази в своем выступлении отметил, что когда США хотят войны, они всегда этого добиваются, о чем свидетельствует опыт Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии. Однако США боятся воевать с Россией напрямую, а будет делать это опосредованно через Украину, «до последнего украинского солдата». Для американского военно-промышленного комплекса это будет очень выгодный бизнес, так как свою роль они видят в качестве поставщика вооружений. Западу абсолютно наплевать, сколько в итоге будет человеческих жертв среди мирного населения Украины.

По мнению эксперта Международного евразийского движения Дарьи Платоновой, сценарий войны, разыгрываемый сейчас на геополитическом пространстве Украины, служит для того, чтобы разорвать мосты взаимодействия между Россией и Европой, стремящейся выйти из-под гегемонии США. Сложившаяся ситуация представляет собой борьбу двух мировоззрений. Если Россия в международных отношениях представляет позицию реализма, когда превыше всего геополитические интересы, то «коллективный Запад», хотя уже и сильно раздробленный, на первое место ставит борьбу за ценностные модели, прежде всего за нетрадиционные ценности.

Продолжая тему ценностей, финский политолог и журналист Йохан Бекман обратил внимание участников конференции, что сейчас в западной политике главенствующими являются две основные политические идеологии.

«У нас на Западе сегодня две главные идеологии — это гомосексуализм и русофобия. И это очень хорошо видно в средствах массовой информации. Массовая русофобия началась в странах Прибалтики, когда там решили фактически запретить русским говорить по-русски, быть русскими, верить по-русски, им даже не дают паспорта. То есть русские не имеют права быть гражданами, несмотря на то, что они всю жизнь работали, платили налоги и жили в этих странах. Потом дошли до того, что русским запретили иметь свои памятники, вспомните хотя бы «Бронзового солдата», — заявил Бекман.

Федеральное агентство новостей /

Схожие процессы сейчас идут как на Украине, так и на международном уровне, когда на Олимпиадах пытаются запретить использование флага и гимна России. По мнению Запада, Россия вообще не имеет права на существование, высказал свое мнение финский политолог.

«Что такое НАТО? — поднимает вопрос Йохан Бэкман. — Это террористическая организация, ставящая своей целью разделение Европы. Одно из направлений деятельности НАТО — это террористические акты в своем тылу, такие как операция «Гладио» в Италии и другие. А главная цель — это геноцид народов, что происходило, например, в Югославии: уничтожение мирного населения, женщин, детей. То же самое сейчас происходит и в Донбассе».

Итальянский философ, русист Мауро Беральди напомнил, кто стоит за всей украинской внутренней и внешней политикой.

«Когда в Киеве произошел государственный переворот, названный Евромайданом, президентом США был Барак Обама, а Джо Байден был вице-президентом, заместителем госсекретаря по политическим вопросам была Венди Шерман. Виктория Нуланд раздавала печенье на Майдане. Впоследствии Нуланд гордо объявила, что США вложили 5 миллиардов долларов в дело «свободы Украине». Но американцы просто так деньги не тратят!» — подчеркнул Беральди.

личный архив Натальи Макеевой /

С приходом Байдена глобалисты взяли верх, и вся его старая команда по Украине вернулась в строй. Мы снова видим и Венди Шерман, и Викторию Нуланд, а украинские войска снова собираются у границ Донбасса, отмечает эксперт.

Обострение обстановки вокруг Украины выгодно американским и европейским финансовым элитам.

«Евросоюз — это не политическое учреждение, а собрание банков, которые держат в кулаке европейские народы. Хочу отметить, что в реальной Европе существует сопротивление финансовой тирании глобалистов, в особенности со стороны нашей интеллигенции, но и сейчас также кипит и в народе потенциальный бунт, идет процесс общего объединения. К сожалению, противник наступает. Информационной войне мы должны отвечать культурной войной. У нас есть дух, у них есть деньги. Посмотрим, кто сильнее», — сказал в завершение Мауро Беральди.

Политический обозреватель и бывший полицейский из США Джон Марк Дуган, несколько лет прослуживший в корпусе Морской пехоты США, объяснил, с чем связано, на его взгляд, текущее обострение в геополитическом пространстве вокруг России.

«Администрации Байдена просто необходима новая холодная война, чтобы удовлетворить аппетиты Пентагона. Американские политики являются инвесторами и держателями акций крупнейших компании по производству вооружений, поэтому они финансово заинтересованы в поддержке конфликтов по всему миру, не считаясь с человеческими жертвами», — считает Дуган.

Федеральное агентство новостей /

Среди крупнейших контрактов Дуган упомянул поставки сотен тонн вооружения в зону украинского конфликта, контракт на 250 танков «Абрамс» в Польшу и 64 истребителей F-35 для Финляндии.

США никогда не соблюдают невыгодные им геополитические договоренности, отметил эксперт. Вашингтон понимает только открытую демонстрацию силы, как это было во время кубинского кризиса. Обострение отношений с Россией является прямым следствием глубокого кризиса, в котором оказались США при Джо Байдене, подчеркнул Джон Дуган. Фактически власть в стране захвачена спецслужбами, несогласные сидят по тюрьмам и подвергаются репрессиям. Для отвлечения внимания от реальных проблем и еще большего раскола общества демократы насаждают извращенные формы сексуального поведения: на самые ответственные посты в армии, здравоохранении, энергетике, верховном суде назначаются трансгендеры, гомосексуалисты и прочие люди, подбираемые из числа меньшинств.

Украина же представляет для США интерес лишь с точки зрения постоянной угрозы для России и выкачивания природных ресурсов. Семья Джо Байдена годами обогащалась за счет украинского народа, развивая и поддерживая там коррупцию, напомнил Дуган.

Во время конференции итальянские режиссеры Лука Баральди и Майя Ногради показали свой фильм о Донбассе под названием «Тихо! Идет спектакль», отметив, что в Европе сейчас практически невозможно найти финансирование для съемок объективной документалистики о том, что происходит в народных республиках.

Среди выступивших на конференции были журналисты и эксперты, известные общественные деятели: главный редактор портала Geopolitica.ru Леонид Савин, американский журналист и телеведущий Тим Керби, политолог из США Стефен Эберт, американский политический обозреватель Джордж Пирс, бельгийский политолог Крис Роман, немецкий правозащитник и журналист Томас Репер.