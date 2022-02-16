Политолог Лазарев раскрыл, какую выгоду извлек Запад из ситуации с Украиной

Киев, 16 февраля. Страны Запада не просто так нагнетают ситуацию вокруг Украины, ведь благодаря этому они получают значительную выгоду и могут удачно решить ряд своих проблем. Такое мнение высказал известный политолог Александр Лазарев.

Эксперт отмечает, что в первую очередь разжигаемая паника по поводу потенциального «вторжения» на Украину позволяет США отвлечь внимание от ситуации с Китаем. Именно КНР является главным геополитическим противником Соединенных Штатов на данный момент, и Вашингтону хочется скрыть, что он в этой борьбе, судя по всему, проигрывает.

«Кто разгоняет эту военную истерию? Наши западные "партнеры". Они доводят ситуацию до точки кипения по двум причинам. Первая причина: вы что-то слышите сейчас параллельно про Китай? А там большие процессы сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходят, но никто об этом не говорит, ни одно мировое СМИ. Про Китай забыли, хотя это первичная угроза для США, а то, что происходит в Тайване куда важнее, чем то, что происходит вокруг Украины», — заявил Лазарев в эфире канала «Наш».

В то же время зарубежные «партнеры» используют сложившуюся ситуацию еще и для того, чтобы в буквальном смысле нажиться на Украине. При этом Киев идет на поводу у США и ЕС, позволяя им зарабатывать на оказавшейся в тяжелом положении Незалежной.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Акции американской корпорации, которая производит военную технику, выросли на 300 показателей. Приехал к нам Макрон — подписали контракт на закупку систем радиолокационной борьбы. Зять президента Турции Эрдогана по фамилии Байрактар продает нам беспилотники "Байрактар". Страны Балтики тоже везут нам какие-то "Джавелины", непонятно зачем и для чего. Ведь если логически подумать о каком-то вторжении, которого, еще раз говорю, просто не будет, то вся эта аппаратура, которую нам привозят, равна стоимости металлолома. То есть, это говорит о чем? Наши "партнеры" зарабатывают на этом деньги», — рассказал эксперт.

Кроме того, Лазарев отмечает, что США пытаются решить вопрос с Россией о переделе зон влияния двух государств, также используя шумиху вокруг Украины. При этом Вашингтону необходимо сделать с минимальными репутационными потерями для себя.

«Параллельно с этим США понимают, что им надо отдать России "зоны влияния". В том числе, уйти с Украины, как с геостратегической точки опоры. Но просто так уйти, как, например, бежали с Афганистана, нельзя, потому что мировой имидж гегемона уже и так пошатнулся, все поняли, что американцы уже не настолько сильны, а западный мир не консолидирован. Поэтому необходимо создать условия, при которых Украина сама соглашается отказаться от западной помощи, а США и ЕС говорят, что это маленькая плата за то, чтобы не было полномасштабной мировой войны», — убежден политолог Александр Лазарев.

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