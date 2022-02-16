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Берлин рассматривает возможность вывода войск из Мали

Весь мир
Берлин рассматривает возможность вывода войск из Мали
wikipedia.org  /  synaxonag / CC2

Бамако, 16 февраля. Глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что войска бундесвера не смогут находиться в Мали из-за роста напряженности между местными властями и руководством многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА). Об этом сообщает DW Idhaa ya Kiswahili.

«В настоящее время я с большим скепсисом смотрю на продолжение участия наших бойцов в операции по обеспечению безопасности в Сахеле. Складывается впечатление, что мы здесь просто не нужны», — приводит издание слова министра.

Германия разместила в регионе порядка 1200 военнослужащих в рамках антитеррористической и миротворческой миссии, которая продолжается последние девять лет. Однако международный контингент так и не смог ликвидировать угрозу, исходящую от группировок радикальных исламистов.

Власти переходного периода Мали решили отказаться от взаимодействия с европейскими партнерами и сменили политический курс с западного на восточный, чем вызвали недовольство в ЕС. Официальный Бамако обратился за помощью к Москве, после чего армия республики начала успешно ликвидировать угрозу.

Берлин рассматривает возможность вывода войск из Мали
wikipedia.org / Mouase21 / CC BY-SA 4.0

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в регион российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику западных элит. Иностранные политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

Ранее редакция Telegram-канала «Немецкий орел» в статье для Федерального агентства новостей попыталась разобраться, какую позицию занимают ведущие немецкие политики в отношении дальнейшего военного присутствия в Мали. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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