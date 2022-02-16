Захарова: Запад создает информационную завесу для накачки Украины оружием

Москва, 16 февраля. Западные политики и СМИ развернули масштабную кампанию против российско-белорусских учений с целью создания информационной завесы для поставок современного оружия ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат Мария Захарова призвала Запад прекратить истерику в связи с Украиной, так как она создает проблемы мирному урегулированию в Донбассе и негативно отражается на региональной безопасности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что в Донбассе сохраняется высокая угроза нападения Вооруженных сил Украины на ДНР и ЛНР.