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Захарова: Запад создает информационную завесу для накачки Украины оружием

Армия
Захарова: Запад создает информационную завесу для накачки Украины оружием
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 16 февраля. Западные политики и СМИ развернули масштабную кампанию против российско-белорусских учений с целью создания информационной завесы для поставок современного оружия ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат Мария Захарова призвала Запад прекратить истерику в связи с Украиной, так как она создает проблемы мирному урегулированию в Донбассе и негативно отражается на региональной безопасности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что в Донбассе сохраняется высокая угроза нападения Вооруженных сил Украины на ДНР и ЛНР.

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украина захарова мид рф запад
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