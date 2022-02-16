Из экономистов в гардеробщики: с какими проблемами сталкиваются российские пенсионеры

Общий недостаток месячного пенсионного обеспечения вызван ростом цен на продукты и лекарства и оплату коммунальных услуг. С одной стороны, часть пенсионеров могли бы поправить свое финансовое положение, вернувшись к трудовой деятельности. Однако на рынке труда со стороны работодателей происходит выталкивание опытных специалистов, что говорит о фактической дискриминации работников старших возрастов. Об этом в беседе с ФАН сказала доктор экономических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Людмила Пушкарева.

Согласно аналитике СберНПФ, для комфортной жизни пенсионерам в России достаточно 55,5 тысячи рублей в месяц. Именно в такую сумму пожилые люди оценили необходимые им блага.

По словам эксперта, основной проблемой российских пенсионеров является тревожное финансовое положение. Поскольку средний размер выплат для лиц, состоящих на учете в системе ПФР, составил на начало 2022 года 15 745 рублей.

«Общий недостаток месячного пенсионного обеспечения вызван ростом цен на продукты и лекарства, оплату коммунальных услуг, прейскурантов на лечение, тарифов на транспортные разъезды. Официальный размер потребительской корзины значительно занижен, это уже понимают все. По оценке уровня и качества жизни пенсионеров, потребительская корзина с учетом выросших цен, тарифов и дополнения качественных услуг должна составлять на сегодняшний день не менее 50 тыс. рублей», — сказала Пушкарева.

Эта сумма примерно совпадает с результатами исследовании СберНПФ, поэтому можно сказать, что российские пенсионеры весьма скромны в своих запросах и не претендуют на большие суммы. При этом, как отметила профессор РАНХиГС, субъективное материальное благополучие испытывают представители из группы работающих пенсионеров. Поскольку к их пенсии идет добавка в виде зарплаты. Однако не у каждого пенсионера есть возможность продолжить работу.

«Трудоустройство этого контингента пожилых людей сопряжено с трудностями. Большинство работодателей считают, что активность с возрастом снижается. Кроме того, пожилые люди не знают информационные технологии, коммуникации и имеют трудности в обучении. Такая позиция свидетельствует о дискриминации работников старших возрастов на российском экономическом рынке. На волне нигилизма происходит выталкивание опытных специалистов из производственной сферы. Получается, специалист, достигший 45-50 лет, находится на пороге увольнения», — рассказала Пушкарева.

При этом роль опытных специалистов в укреплении российской экономики велика, а подготовка специализированных кадров не восполняет эту потребность. Профессор РАНХиГС обратила особое внимание на то, что в образовательном процессе и на производстве сейчас фактически полностью исчезла группа специалистов старших возрастов — наставники.

«Трудоустроенные пенсионеры вынуждены после выхода на пенсию работать не по специальности, занимая позиции низкой квалификации. Например, бывший экономист устраивается на работу гардеробщиком. Соответственно, уровень заработной платы — 20–25 тыс. рублей. При суммировании с пенсионным обеспечением доход может составить около 40 тыс. рублей. Эта сумма, как мы видим, даже при условии, что человек работает, не дотягивает до желаемых 50–55 тыс. рублей», — объяснила собеседница ФАН.

По словам эксперта, если смотреть на проблему глобально, уже сейчас количество пожилых людей в России составляет треть от населения страны. Взгляд на проблемы старения сквозь призму концепции активного долголетия и сравнительный анализ данных международных индексов активного долголетия позволяет по-иному сформулировать приоритеты социальной политики в отношении пожилого населения. Поэтому только индексный подход к активному долголетию дает широкие возможности для выработки комплексной политики в отношении старения в России, заключила она.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января 2022 года. Инициатива была подготовлена Кабмином РФ согласно решению президента Владимира Путина.