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Уличная художница из Италии «помирила» Россию и Украину

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 17:08
Политика
Уличная художница из Италии «помирила» Россию и Украину
ПолитРоссия

Рим, 16 февраля. Итальянская уличная художница решила «помирить» Россию и Украину на фоне обострения ситуации вокруг Киева. Уникальные рисунки с изображением танков появились напротив дипломатических представительств стран в Риме.

Перед российским и украинским посольствами ночью разместили одинаковые постеры. Под танками были нарисованы флаги двух государств, а переплетенные стволы образовывали символ мира — знак «пацифик».

Автор картин пожелала сохранить анонимность, однако в своем заявлении решила обратить внимание на пролетающего мимо танков голубя мира, который оставил на технике следы птичьего помета.

Предсказание журналистов The Sun о том, что Россия «вторгнется» на Украину ночью 16 февраля, не сбылось. В итоге британская газета переписала текст материала.

Разведка Эстонии также перенесла дату «вторжения» России на Украину. По информации спецслужбы, все произойдет в конце февраля, пишет НСН.

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украина италия рисунок
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