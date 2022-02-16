Работник «Эко-систем» погиб в результате падения с высоты в Белгороде

Рабочий занимался монтажом на высоте без страховочного снаряжения, упал на бетонное покрытие и умер в больнице от полученных травм. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ИА «Бел.Ру», 4 февраля служащий ООО «Эко-систем» проводил работы по обслуживанию вентиляционных систем на территории предприятия «Стальэнерго». Работы проводились с грубым нарушением техники безопасности, в результате чего 46-летний мужчина сорвался вниз на бетонный пол и впоследствии 12 февраля умер от травм, несовместимых с жизнью.

Полиция изучает документацию по технике безопасности и договоры на проведение работ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подобный случай в Белгороде произошел 11 февраля. С крыши строящегося здания сорвался кровельщик, который работал на высоте без страховки.

Ранее ФАН писал, что рабочий погиб на стройке многоквартирного жилого дома по улице Родниковой в Волгограде. Молодой человек во время обшивки козырьков балкона сорвался вниз и скончался на месте происшествия.