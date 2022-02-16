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Игорь Коротченко рассказал, при каких обстоятельствах Россия признает независимость ДНР и ЛНР 
Политика
Игорь Коротченко рассказал, при каких обстоятельствах Россия признает независимость ДНР и ЛНР 
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко считает своевременным обращение депутатов Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. По его мнению, это дает возможность главе государства немедленно признать их независимость, в случае если украинские военные решатся развязать военный конфликт в Донбассе.

«Мы знаем, что сценарий военного блицкрига отработан украинскими вооруженными силами, создана соответствующая группировка для вторжения, и в любой момент это может произойти. Если это случится, будет принято решение о признании независимости ЛНР и ДНР и им будет оказана необходимая помощь в любых форматах, которые будут целесообразны», — заявил Игорь Коротченко.

По словам военного эксперта, обращение депутатов к президенту РФ означает, это вопрос о признании республик Донбасса теперь может быть реализован очень быстро.

«Это может случиться в любой момент, мгновенно, в зависимости от складывающейся военно-политической ситуации. Это важный элемент влияния России на ход событий вокруг Украины», — подчеркнул Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко рассказал, при каких обстоятельствах Россия признает независимость ДНР и ЛНР 
фото из личного архива Игоря Коротченко /

Эксперт считает, что принятое Госдумой обращение отвечает желаниям абсолютного большинства граждан РФ, поскольку речь идет о безопасности более 700 тысяч россиян, проживающих на территории ЛНР и ДНР. И никакие угрозы со стороны США и их партнеров по НАТО в таком случает Россию не остановят, отметил эксперт.

«Мы будем действовать в интересах России. Никакие крики и угрозы, запугивания со стороны стран НАТО мы во внимание принимать не будем. Есть логика действий в той ситуации, которая может возникнуть. Здесь не будет никаких ни консультаций, ни обсуждений — будет жесткая молниеносная реакция, которая приведет к очень серьезным последствиям для украинской государственности», — заявил Игорь Коротченко.

В случае признания ЛНР и ДНР, пояснил эксперт, республики Донбасса, наконец, получат возможность полноценного экономического развития.

«Уже приняты соответствующие решения об интеграции экономического потенциала Донбасса в структуру экономических и финансовых связей РФ. Основу их составляют предприятия, которые там функционируют. В первую очередь это горнодобывающая промышленность и крупные машиностроительные предприятия. Продукция предприятий Донбасса должна поставляться на российский рынок. Россия также должна способствовать их экспортным поставкам. Важно, чтобы Донбасс был экономически самостоятельным, поддерживал свою финансово-экономическую систему в нормальном состоянии и создавал необходимый уровень жизни для населения», — отметил Игорь Коротченко.

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