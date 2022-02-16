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Parlamentni listy: истерия вокруг Украины загнала США в собственную ловушку

Политика
Parlamentni listy: истерия вокруг Украины загнала США в собственную ловушку
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Прага, 16 февраля. Истерика западных журналистов из-за ситуации вокруг Украины завела Соединенные Штаты в их собственную ловушку, заявил чешский политолог Оскар Крейчи в интервью Parlamentni listy.

По словам эксперта, пресса сузила Вашингтону пространство для политического маневра. Теперь Западу нечем больше оправдываться. Пока Россия передислоцировала войска, главные нагнетатели обстановки испытали конфуз. Что касается США, то они сами загнали себя в эту ловушку.

«Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды», — отметил Крейчи.

Комментируя позицию чешского политолога, корреспондент PL Даниэла Черна напомнила, что Олимпийские игры в Пекине еще не закончились. Так она обратила внимание на новости о возможном «вторжении» на Украину во время проведения спортивных соревнований. Оскар Крейчи в ответ на это сказал:

«Время Олимпиады особое, оно стимулирует некоторых экстремистов», — заключил эксперт.

Журналисты британской газеты The Sun ранее назвали время и дату «наступления» ВС РФ на Украину. Однако ничего подобного не произошло, поэтому изданию пришлось переписать материал.

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украина сша чехия вторжение
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