Минобороны РФ объявило о начале фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022»

Москва, 16 февраля. Министерство обороны РФ начало прием журналистских работ для участия в восьмом Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас 2022». Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Участие в мероприятии могут принять журналисты, чьи публикации посвящены деятельности ВС РФ.

Конкурс будет проходить в два этапа. Окружной пройдет на уровне военных округов, а финальный — в масштабе вооруженных сил. Первый этап стартует сегодня, 16 февраля и продлится до 1 июня 2022 года.

СМИ могут подать заявки в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Лучшие работы будут рассмотрены в финале конкурса, который состоится в ноябре. Подробнее с условиями фестиваля «Медиа-Ас 2022» можно ознакомиться в спецразделе на сайте оборонного ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят предложения Минобороны о награждении миротворцев ВС РФ, если таковые поступят.