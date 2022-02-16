Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 17:35
17:34
Спорт
Петербургский «Зенит» арендовал у «Кайрата» казахстанского защитника Алипа
17:33
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве и расчленении трансгендера освободили из-под стражи в Петербурге
17:28
Видео
Елена Ханга поделилась любимым рецептом омлета с яблоками и майонезом
17:28
Общество
Отдавший службе в МЧС более 20 лет подполковник Трифонов умер в Кургане
17:27
Общество
Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов
17:27
Общество
Собянин заявил о снижении количества случаев коронавируса в Москве на треть
17:25
Происшествия
Глава МФЦ Коми подозревается в присвоении премий сотрудников
17:24
Общество
Африканская ежиха Колючка в Иркутском зоосаде родила сразу четырех малышей
17:24
Политика
Путин: Россия и Бразилия поддерживают опирающуюся на международное право многополярность
17:20
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вернулась из Пекина в Москву
Все новости

Минобороны РФ объявило о начале фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022»

Армия
Минобороны РФ объявило о начале фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022»
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 16 февраля. Министерство обороны РФ начало прием журналистских работ для участия в восьмом Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас 2022». Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Участие в мероприятии могут принять журналисты, чьи публикации посвящены деятельности ВС РФ.

Конкурс будет проходить в два этапа. Окружной пройдет на уровне военных округов, а финальный — в масштабе вооруженных сил. Первый этап стартует сегодня, 16 февраля и продлится до 1 июня 2022 года.

СМИ могут подать заявки в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Лучшие работы будут рассмотрены в финале конкурса, который состоится в ноябре. Подробнее с условиями фестиваля «Медиа-Ас 2022» можно ознакомиться в спецразделе на сайте оборонного ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят предложения Минобороны о награждении миротворцев ВС РФ, если таковые поступят.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ объявило о начале фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022»
минобороны рф фестиваль медиа-ас 2022
Комментировать