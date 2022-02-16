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«Все взвешенно!»: Константин Калачев о решении президента России по Донбассу
Политика
«Все взвешенно!»: Константин Калачев о решении президента России по Донбассу
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Президент России в очередной раз дал понять, когда прокомментировал обращение депутатов Госдумы о необходимости признания независимости республик Донбасса, что политический курс высшего руководства страны нацелен на разрешение любых конфликтов с помощью дипломатии. Точка зрения же парламентариев, оставаясь отражением точки зрения большинства, немного предвосхищает события.

Да, Донбасс ждет, Донбасс надеется, но станет ли его независимость гарантией того, что Украина не прекратит свои провокации? С этим вопросом ФАН обратился к руководителю Политической экспертной группы Константину Калачеву.

«Владимир Владимирович повел себя как политик ответственный, взвешивающий все за и против, понимающий все издержки. Признание ДНР и ЛНР в первую очередь снимает с Украины «тяжкий груз» минских договоренностей. Я думаю, что там уже многие готовы были махнуть на них рукой и распрощаться с Донецком и Луганском для того, чтобы создать некую «новую Украину», ведь признание республик развяжет ей руки и избавит Киев от необходимости учета всех мнений. Ей проще сбросить Донбасс, чтобы он в рамках, предусмотренных минским протоколом, одним из пунктов которого являлась федерализация страны, не смог наложить вето на вступление страны в НАТО. Путин на это не пошел», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

Не пошел, предоставив Украине еще один шанс стать «нормальной страной», в европейском понимании этого термина.

«Собственно говоря, зачем Путину делать такой подарок украинскому руководству? Ведь, по сути, признание ЛНР и ДНР — это подарок президенту Украины. После него будут всевозможные сокрушения о том, что Россия нарушает все правила, но для Киева это будет груз с плеч», — заключил Калачев.

Груз с плеч, да. А все поползновения Киева по поводу «сохранения республик в составе страны» можно, пожалуй, воспринимать как попытки сохранения лица перед западными кураторами всего, что происходит на территории государства, стремительно теряющего свою субъектность.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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