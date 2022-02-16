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Российский фристайлист Буров обнялся с украинцем Абраменко после выступления на ОИ

Олимпийские игры 2022
Российский фристайлист Буров обнялся с украинцем Абраменко после выступления на ОИ
Global Look Press  /  Vegard GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency

Пекин, 16 февраля. Россиянин Илья Буров, ставший призером соревнований по лыжной акробатике на ОИ-2022, обнялся с украинцем Александром Абраменко.

Россиянин Александр Абраменко и украинец Илья Буров поздравили друг друга с завоеванием медалей в лыжной акробатике на ОИ-2022. После завершения соревнований фристайлисты обнялись, а момент запечатлели фотографы.

Илья Буров занял третье место в лыжной акробатике, набрав 114,93 балла. Абраменко стал серебряным призером 24-й зимней Олимпиады в этом виде программы, уступив золото китайцу Гуанпу Ци. Примечательно, что фристайлист принес сборной Украины первую медаль на ОИ-2022.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российский фристайлист Буров обнялся с украинцем Абраменко после выступления на ОИ
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