Склад горюче-смазочных материалов взорвался в сирийском городе Ад-Дана

Дамаск, 16 января. Мощный взрыв прогремел на территории города Ад-Дана в сирийской провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны.

???????? #Syrie | Une puissante explosion suivie d'un incendie a secoué la ville d'Ed Dana dans la province syrienne d'#Idlib. pic.twitter.com/u07LBrtiNq — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) February 16, 2022

Как сообщают местные источники, инцидент произошел на складе горюче-смазочных материалов, что и объясняет масштабный пожар и густые клубы черного дыма, поднимающиеся над зоной происшествия.

При этом отмечается, что поставщиком топлива туда в основном является компания Watad Petroleum, полностью контролируемая террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ), которой оказывает поддержку Турция. Тем не менее боевики пока не сообщают об утрате ценных ресурсов.

oil market on fire, Al-Dana, north idlib

HTS is silent about the destruction of fuel. pic.twitter.com/m7C843ZD9Y — Middle East Paper ???????????????????????????????? (@MEPaper1090) February 16, 2022

Очевидцы произошедшего в социальных сетях утверждают, что взрыв уничтожил десятки грузовиков, перевозивших контрабандную нефть, незаконно добытую и проданную предприятию курдами из проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС).

The fuel market in the city of Al-Dana, northeast of Idlib, is under fire, and dozens of trucks carrying smuggled and stolen oil by SDF were burnt, which is being sold to Al-Jolani’s subsidiary Watad Company... pic.twitter.com/fhFVw3OJV1 — Spriter (@spriter99880) February 16, 2022

При этом местные журналисты, попытавшиеся приблизиться к району происшествия ради освещения ситуации в СМИ, пожаловались на нападения со стороны боевиков ХТШ. Радикалы мешают прессе выполнять свою работу и конфискуют оборудование. Тем не менее пока все ограничилось только стычками без применения оружия.

Plainclothes #HTS police (Shabiha/moukhabarat) one again violently attack journalists, confiscate equipment, personal belongings and prevent them from doing their job in Al-Dana, #Idlib. pic.twitter.com/5wqF6w9bJq — PNN (@GIIMedia) February 16, 2022

По некоторым данным, в результате взрыва могли погибнуть трое или четверо человек. Эта информация пока официально не подтверждена, однако акцент на ней делают местные боевики, указывающие на возможную ракетную атаку. Такого рода утверждения вполне в духе радикалов, которые тем самым могут попытаться снять с себя ответственность за произошедшее.

В то же время регион Идлиб сейчас отличается весьма опасной и нестабильной обстановкой. Помимо «Хайат Тахрир аш-Шам», там присутствуют силы других группировок боевиков — «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и других банд, в том числе поддерживаемых Турцией. Все это действительно не исключает возможности того, что склад был взорван в ходе очередного междоусобного столкновения среди радикальных исламистов.

Инцидент в Идлибе лишил боевиков одного из центров сбыта краденого топлива, добываемого на неподконтрольных официальному Дамаску территориях Сирийской Арабской Республики. Силы СДС, незаконно удерживающие большую часть нефтяных месторождений страны, с одобрения Вашингтона расхищают природные богатства государства в целях наживы, что все чаще вызывает протесты со стороны местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.