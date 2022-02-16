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Склад горюче-смазочных материалов взорвался в сирийском городе Ад-Дана

Весь мир
Склад горюче-смазочных материалов взорвался в сирийском городе Ад-Дана
Prt Scr twitter.com  /  @MEPaper1090

Дамаск, 16 января. Мощный взрыв прогремел на территории города Ад-Дана в сирийской провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны.

Как сообщают местные источники, инцидент произошел на складе горюче-смазочных материалов, что и объясняет масштабный пожар и густые клубы черного дыма, поднимающиеся над зоной происшествия.

При этом отмечается, что поставщиком топлива туда в основном является компания Watad Petroleum, полностью контролируемая террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ), которой оказывает поддержку Турция. Тем не менее боевики пока не сообщают об утрате ценных ресурсов.

Очевидцы произошедшего в социальных сетях утверждают, что взрыв уничтожил десятки грузовиков, перевозивших контрабандную нефть, незаконно добытую и проданную предприятию курдами из проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС).

При этом местные журналисты, попытавшиеся приблизиться к району происшествия ради освещения ситуации в СМИ, пожаловались на нападения со стороны боевиков ХТШ. Радикалы мешают прессе выполнять свою работу и конфискуют оборудование. Тем не менее пока все ограничилось только стычками без применения оружия.

По некоторым данным, в результате взрыва могли погибнуть трое или четверо человек. Эта информация пока официально не подтверждена, однако акцент на ней делают местные боевики, указывающие на возможную ракетную атаку. Такого рода утверждения вполне в духе радикалов, которые тем самым могут попытаться снять с себя ответственность за произошедшее.

В то же время регион Идлиб сейчас отличается весьма опасной и нестабильной обстановкой. Помимо «Хайат Тахрир аш-Шам», там присутствуют силы других группировок боевиков — «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и других банд, в том числе поддерживаемых Турцией. Все это действительно не исключает возможности того, что склад был взорван в ходе очередного междоусобного столкновения среди радикальных исламистов.

Инцидент в Идлибе лишил боевиков одного из центров сбыта краденого топлива, добываемого на неподконтрольных официальному Дамаску территориях Сирийской Арабской Республики. Силы СДС, незаконно удерживающие большую часть нефтяных месторождений страны, с одобрения Вашингтона расхищают природные богатства государства в целях наживы, что все чаще вызывает протесты со стороны местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия взрыв боевики идлиб ад-дана
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