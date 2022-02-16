Netflix и Take-Two снимут фильм по игре BioShock

Москва, 16 февраля. Стриминговая платформ Netflix и студия-разработчик Take-Two работают над фильмом по видеоигровой франшизе BioShock. Когда приступят к съемкам ленты, пока неизвестно.

Компании на протяжении года разрабатывали сделку. По информации издания The Hollywood Reporter, стороны все же смогли договориться о реализации проекта. Однако пока ни сценарист, ни режиссер, ни актеры не назначены. Известно, что продюсировать шоу будет Vertigo Entertainment. Сюжет ленты держится в секрете.

Как отметила «Культуромания», киноадаптация BioShock планировалась более десяти лет назад. Однако от идеи отказались из-за страха, что фильм не окупится.

Netflix активно производит сериалы и фильмы, которые пользуются успехом у зрителей. Одна из нашумевших новинок шоу «Изобретая Анну», в основе которого легла реальная история о русской мошеннице.