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Новый «Человек-паук» побил рекорд «Аватара» в домашнем прокате

Общество
Новый «Человек-паук» побил рекорд «Аватара» в домашнем прокате
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 16 февраля. Супергеройский блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» режиссера Джона Уоттса в американском прокате заработал 760,9 млн долларов, обогнав культовую ленту Джеймса Кэмерона «Аватар» (760,5 млн долларов.)

Новый «Человек-паук» стал официально третьим в списке самых кассовых фильмов США. Такого результата удалось добиться после проката в День святого Валентина. Романтические выходные принесли в копилку создателей еще 1,6 млн долларов. Блокбастер с Зендеей и Томом Холландом в главных ролях показывали в более чем трех тысячах кинотеатрах США, пишет издание Deadline.

Тем не менее «Аватар» остается самым кассовым фильмом в мировом прокате (2,84 млрд долларов). На втором месте находится супергеройский боевик «Мстители: Финал», заработавший 2,79 млрд долларов, передает сайт «360».

Ранее сообщалось, что боевик «Анчартед: на картах не значится» с Томом Холландом возглавил российский прокат на выходных. Лента режиссера Рубена Фляйшера собрала в РФ и странах СНГ 367,6 млн рублей.

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