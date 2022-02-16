Минобороны Эстонии: Франция намерена вывести войска с территории Мали

Бамако, 16 февраля. Власти Франции планируют объявить о выводе национальных вооруженных сил из Мали после завершения саммита Европейского и Африканского союзов. Об этом сообщил представитель минобороны Эстонии Калле Лаанет.

«Париж и его европейские союзники готовятся представить дорожную карту будущего военного устройства в Сахеле. Если упрощенно, то партнеры договорились сократить присутствие на территории региона. Президент Франции Эммануэль Макрон также намерен собрать глав стран-партнеров, чтобы обсудить присутствие в Мали. Объявления будут сделаны быстро», — добавил политик.

По словам Лаанета, многие европейские лидеры заявили о невозможности дальнейшего продолжения военной миссии в западноафриканском государстве из-за якобы «грубого нарушения международных соглашений местными властями».

«Демократические выборы не планируются, что было одним из наиболее важных аспектов договоренностей. (...) Поэтому Западу невозможно работать в таких условиях, все с этим согласны. Ранее датский и норвежский контингенты покинули республику, свернув участие в операциях европейского спецназа "Такуба". В ближайшее время ждет официального объявления», — заключил представитель Эстонии.

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Многие африканские аналитики выразили предположение, что причина сокращения французского присутствия в Мали может быть связана со сближением Москвы и Бамако, а также сменой последним политического вектора с западного на восточный.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику группы российских специалистов, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», вызвали панику у представителей ЕС. Их командование опасается, что отечественные инструкторы окажутся эффективнее, чем солдаты военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).