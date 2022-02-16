Захарова сравнила перенос американского посольства из Киева во Львов с цирком

Москва, 16 февраля. Перенос посольства США из Киева во Львов можно назвать цирком, сообщили в МИД России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова таким образом прокомментировала перевод определенной части штата американских дипломатов из Киева во Львов.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов сообщил, что перевод сотрудников был задуман по соображениям безопасности. Данных по точному количеству американских дипломатов в Киеве и Львове нет.

При этом американский Госдеп уверил, что посольство США в Киеве не закроется и продолжит работу по обеспечению «самых базовых функций».