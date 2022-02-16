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Хуснуллин назвал хорошими результаты ипотеки на российском рынке в 2021 году

Экономика
Хуснуллин назвал хорошими результаты ипотеки на российском рынке в 2021 году
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 16 февраля. Суммарно за 2021 год российские банки выдали 2 млн кредитов, то есть на 7% больше, чем в 2020 году. Об этом заявил зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.

Совокупный объем оформленных займов составил 5,7 трлн рублей. Это на 30% больше результатов 2020 года, подчеркнул Хуснуллин.

«Ипотека в 2021 году дала хорошие результаты, мы правильно приняли решение в пандемию, чтобы поддержать льготную ипотеку», — сказал он на «правительственном часе» в Государственной думе.

Зампредседателя Правительства также отметил, что пандемия еще никуда не ушла и по-прежнему тормозит строительство. Однако благодаря системной работе властям удается разгонять и стройку, и ипотеку, и инфраструктурные проекты.

Госдума планирует изучить предложение о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, которые имеют ипотеку. Согласно законопроекту, таким гражданам будут предоставлять средства для полного или частичного погашения ипотечного займа.

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ипотека банки хуснуллин недвижимость
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