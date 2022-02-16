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Жителям Йошкар-Олы угрожают уличные голуби
Общество
Жителям Йошкар-Олы угрожают уличные голуби
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Йошкар-Ола, 16 февраля. Руководитель проекта «Осторожно, орнитоз!» Нина Турмухаметова объяснила угрозу жителям столицы Марий Эл, исходящую от уличных голубей.

По словам Турмухаметовой, вопреки распространенному стереотипу о безобидности голубей на самом деле они являются переносчиками многих опасных для человека заболеваний. Они через свой перьевой покров распространяют грибки, бактерии, клещей и блох, а также орнитоз. При этом Турмухаметова сослалась на данные недавнего исследования, согласно которым в центральной части Йошкар-Олы насчитывается около 850 голубей на квадратный километр, что является абсолютно запредельным показателем, сообщает МедиаПоток.

Поэтому Турмухаметова посоветовала прекратить подкармливать уличных голубей и меньше с ними контактировать. Для напоминания жителям Йошкар-Олы об опасности голубей команда проекта «Осторожно, орнитоз!» намерена проводить профилактические беседы и раздавать информационные буклеты.

Ранее ФАН сообщал о введении в Славском и Зеленоградском районах Калининградской области карантина в связи со вспышкой орнитоза у голубей. Отмечается, что орнитоз способен вызвать у человека, вступающего в контакт с голубями, интоксикацию и лихорадку, поражение легких, печени и ЦНС.

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угроза голуби орнитоз
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