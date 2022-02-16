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Закон об индексации выплат на 8,6% военным пенсионерам приняли в России

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 16:38
Экономика
Закон об индексации выплат на 8,6% военным пенсионерам приняли в России
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 16 февраля. Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении и сразу в целом правительственный проект закона об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января 2022 года.

Инициатива была подготовлена Кабинетом министров согласно решению президента России Владимира Путина. Он ранее поручил правительству принять все необходимые меры для индексации пенсий выше инфляционного уровня. Глава государства отметил, что эта тема касается миллионов россиян.

Накануне члены комитета Госдумы по обороне одобрили индексацию пособий военным пенсионерам на 8,6%. Они единогласно проголосовали за законопроект об индексации выплат этой категории граждан.

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военные индексация выплаты
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