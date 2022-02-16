Алина Паш отказалась представлять Украину на Евровидении

Киев, 16 февраля. Певица Алина Паш отказалась выступать за Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Исполнительница заявила, что с тяжелым сердцем снимает свою кандидатуру после скандала. Она заявила, что у нее нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять атаке критиков на нее. Об этом артистка написала на своей странице в соцсети Instagram.

«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории», — заявила Паш.

Певица рассказала, что намерена подписать все необходимые документы, чтобы сняться с конкурса. Она также поблагодарила всех, кто ее поддерживает. Ранее Паш была обнаружена в списках на сайте «Миротворец» из-за поездки в Крым.

Пользователи Сети ранее раскритиковали выступление певицы Алины Паш, которая стала победительницей национального отбора Украины на музыкальном конкурсе Евровидение-2022. Комментаторы считают, что она позаимствовала образ и идею номера у российской певицы Манижи.