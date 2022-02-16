Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 17:33
17:33
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве и расчленении трансгендера освободили из-под стражи в Петербурге
17:28
Видео
Елена Ханга поделилась любимым рецептом омлета с яблоками и майонезом
17:28
Общество
Отдавший службе в МЧС более 20 лет подполковник Трифонов умер в Кургане
17:27
Общество
Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов
17:27
Общество
Собянин заявил о снижении количества случаев коронавируса в Москве на треть
17:25
Происшествия
Глава МФЦ Коми подозревается в присвоении премий сотрудников
17:24
Общество
Африканская ежиха Колючка в Иркутском зоосаде родила сразу четырех малышей
17:24
Политика
Путин: Россия и Бразилия поддерживают опирающуюся на международное право многополярность
17:20
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вернулась из Пекина в Москву
17:19
Политика
Блинкен анонсировал ответ США на возможное признание Россией ЛНР и ДНР
Все новости

Российские шорт-трекисты проиграли 0,01 секунды в борьбе за бронзу ОИ-2022

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 16:33
Олимпийские игры 2022
Российские шорт-трекисты проиграли 0,01 секунды в борьбе за бронзу ОИ-2022
Global Look Press  /  Soenar Chamid

Пекин, 16 февраля. Сборная России по шорт-треку уступила 0,01 секунды в борьбе за третье место в мужской эстафете на Олимпийских играх.

Канадская сборная выиграла мужскую эстафету на дистанции 5000 метров программы шорт-трека ОИ-2022. Второе место заняла Южная Корея. Российские шорт-трекисты до последнего боролись за медали в этом виде олимпийской программы, но уступили 0,01 секунды итальянцам, ставшим бронзовыми призерами. За национальную команду выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, а также Денис Айрапетян.

Зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на Играх 2022 года под флагом ОКР.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские шорт-трекисты проиграли 0,01 секунды в борьбе за бронзу ОИ-2022
олимпиада сборная россии шорт-трек эстафета ои-2022
Комментировать