Российские шорт-трекисты проиграли 0,01 секунды в борьбе за бронзу ОИ-2022

Пекин, 16 февраля. Сборная России по шорт-треку уступила 0,01 секунды в борьбе за третье место в мужской эстафете на Олимпийских играх.

Канадская сборная выиграла мужскую эстафету на дистанции 5000 метров программы шорт-трека ОИ-2022. Второе место заняла Южная Корея. Российские шорт-трекисты до последнего боролись за медали в этом виде олимпийской программы, но уступили 0,01 секунды итальянцам, ставшим бронзовыми призерами. За национальную команду выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, а также Денис Айрапетян.

Зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на Играх 2022 года под флагом ОКР.