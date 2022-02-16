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Банк России понизил курсы иностранных валют на 17 февраля

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 16:29
Экономика
Банк России понизил курсы иностранных валют на 17 февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 февраля. Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США опустился на 15,19 копейки и составил 75,01 рубля. Стоимость европейской валюты сократилась на 95,96 копейки и достигла 85,31 копейки.

На старте торгов Московской биржи позиции рубля усилились к доллару, но ослабли к евро. Американская валюта относительно уровня закрытия предыдущей сессии снизилась на 0,75 коп. — до 75,305 рубля. Биржевой курс евро при этом возрос на 7 коп. и оказался на отметке 85,57 рубля, следует из данных торговой площадки.

В SberCIB ожидают увеличение объема ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) выше 10% ВВП в 2023 году. Это способно оказать значительную поддержку национальной валюте, спрогнозировали аналитики.

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