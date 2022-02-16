Ирина Дубцова рассказала о непристойном предложении продюсера на кастинге

Москва, 16 февраля. Знаменитая певица Ирина Дубцова вспомнила, как от нее потребовали раздеться на одном из кастингов. Это было в молодости, когда артистка только пришла в шоу-бизнес.

Исполнительница попробовала свои силы в группе «Девочки», но надолго там не задержалась. Артистка стала ходить по кастингам в надежде найти продюсера. В одном из центров ей честно сказали, что она прекрасная певица с хорошими текстами, но нужны деньги для раскрутки. Дубцовой предложили найти богатого мужа, который поможет исполнительнице взойти на музыкальный олимп.

Артистка не стала останавливаться на пути к своей мечте и пошла к другому продюсеру. Там Дубцовой поступило непристойное предложение.

«Я пришла на прослушивание, что-то спела, и мне говорят: «А теперь раздевайся»… Я так удивилась! Меня попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы они фигуру посмотрели. Я говорю: «До свиданья!»» — рассказала 40-летняя Ирина Дубцова в беседе с «МК».

После этой гнусной истории звезда поняла, что разговоры о попадании в шоу-бизнес через постель не слухи. Как она заметила, некоторые действительно имели отношения с влиятельными людьми и становились популярными, пишет «Газета.Ru».

После скитаний по продюсерским центрам артистка отправилась на «Фабрику звезд», где стала победительницей. Звезда призналась, что жить под объективами камер было непросто. Однако через некоторое время артистка смогла привыкнуть к пристальному вниманию.