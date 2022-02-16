Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 17:33
17:33
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве и расчленении трансгендера освободили из-под стражи в Петербурге
17:28
Видео
Елена Ханга поделилась любимым рецептом омлета с яблоками и майонезом
17:28
Общество
Отдавший службе в МЧС более 20 лет подполковник Трифонов умер в Кургане
17:27
Общество
Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов
17:27
Общество
Собянин заявил о снижении количества случаев коронавируса в Москве на треть
17:25
Происшествия
Глава МФЦ Коми подозревается в присвоении премий сотрудников
17:24
Общество
Африканская ежиха Колючка в Иркутском зоосаде родила сразу четырех малышей
17:24
Политика
Путин: Россия и Бразилия поддерживают опирающуюся на международное право многополярность
17:20
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вернулась из Пекина в Москву
17:19
Политика
Блинкен анонсировал ответ США на возможное признание Россией ЛНР и ДНР
Все новости

Власти Вьетнама анонсировали открытие страны для россиян с 15 марта

Общество
Власти Вьетнама анонсировали открытие страны для россиян с 15 марта
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Шестова

Ханой, 16 февраля. Правительство Вьетнама анонсировало смягчение правил въезда для туристов из-за рубежа, в том числе для россиян, в марте 2022 года.

Шесть министерств популярной среди путешественников азиатской страны, включая минтуризма и минздрав, предложили вице-премьеру Вьетнама Ву Дык Даму полностью открыть страну для поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта, сообщает портал Baotintuc.vn.

«Меры по контролю за людьми, введенные с начала эпидемии, с 2020 года, по настоящее время, будут отменены», — говорится в публикации.

С 15 марта власти государства также планируют отменить визу для граждан 100 стран, которые были включены в безвизовый список до пандемии коронавирусной инфекцию. Это касается в том числе России.

Туристическая отрасль в РФ ожидает возвращения объемов продаж в 2022 году. На данный момент авиасообщение в полном объеме восстановлено с тремя странами, среди которых ОАЭ, Кипр, Турция и Египет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Вьетнама анонсировали открытие страны для россиян с 15 марта
вьетнам туризм границы
Комментировать