Власти Вьетнама анонсировали открытие страны для россиян с 15 марта

Ханой, 16 февраля. Правительство Вьетнама анонсировало смягчение правил въезда для туристов из-за рубежа, в том числе для россиян, в марте 2022 года.

Шесть министерств популярной среди путешественников азиатской страны, включая минтуризма и минздрав, предложили вице-премьеру Вьетнама Ву Дык Даму полностью открыть страну для поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта, сообщает портал Baotintuc.vn.

«Меры по контролю за людьми, введенные с начала эпидемии, с 2020 года, по настоящее время, будут отменены», — говорится в публикации.

С 15 марта власти государства также планируют отменить визу для граждан 100 стран, которые были включены в безвизовый список до пандемии коронавирусной инфекцию. Это касается в том числе России.

Туристическая отрасль в РФ ожидает возвращения объемов продаж в 2022 году. На данный момент авиасообщение в полном объеме восстановлено с тремя странами, среди которых ОАЭ, Кипр, Турция и Египет.