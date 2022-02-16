Политолог Рар: Путин заставил немецких журналистов понервничать после встречи с Шольцем

Москва, 16 февраля. Президент РФ Владимир Путин взбесил немецких журналистов, проигнорировав провокационные и острые вопросы со стороны СМИ после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил политолог из Германии Александр Рар.

По словам эксперта, некоторые немецкие издания хотят, чтобы Шольц приезжал в Россию и ругался с Путиным, а не искал выходы из сложной ситуации. Одни журналисты во время пресс-конференции политиков задавали вопросы, которые касались Минских соглашений и темы гарантий безопасности. Что касается представителей СМИ Германии, то они говорили о внутренней политике РФ и осужденном блогере Алексее Навальном1 (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Немецкие СМИ требуют от Шольца только одного — чтобы он ехал и ругался с Путиным, а не искал выходы из положения», — сказал Рар в эфире «Соловьев LIVE».

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Политолог подчеркнул, что решение российского лидера игнорировать провокационные вопросы немецких журналистов буквально взбесило прессу Германии. Путин просто не стал размениваться на мелкие темы антироссийской направленности, когда речь шла о глобальных проблемах, что заставило журналистов понервничать.

«Это взбесило немецкую прессу. Прямо взбесило», — заключил эксперт.

Немецкий политолог Александр Рар ранее призвал Берлин договориться с Москвой об увеличении поставок газа. По его словам, сейчас в Германии наблюдается серьезный дефицит сырья.

Эксперт также обвинил Соединенные Штаты в принуждении Германии к антироссийским санкциям, передает телеканал «360».

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.