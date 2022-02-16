Политолог Рар: Путин заставил немецких журналистов понервничать после встречи с Шольцем

Москва, 16 февраля. Президент РФ Владимир Путин взбесил немецких журналистов, проигнорировав провокационные и острые вопросы со стороны СМИ после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил политолог из Германии Александр Рар.
По словам эксперта, некоторые немецкие издания хотят, чтобы Шольц приезжал в Россию и ругался с Путиным, а не искал выходы из сложной ситуации. Одни журналисты во время пресс-конференции политиков задавали вопросы, которые касались Минских соглашений и темы гарантий безопасности. Что касается представителей СМИ Германии, то они говорили о внутренней политике РФ и осужденном блогере Алексее Навальном1 (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Немецкие СМИ требуют от Шольца только одного — чтобы он ехал и ругался с Путиным, а не искал выходы из положения», — сказал Рар в эфире «Соловьев LIVE».
Политолог подчеркнул, что решение российского лидера игнорировать провокационные вопросы немецких журналистов буквально взбесило прессу Германии. Путин просто не стал размениваться на мелкие темы антироссийской направленности, когда речь шла о глобальных проблемах, что заставило журналистов понервничать.
«Это взбесило немецкую прессу. Прямо взбесило», — заключил эксперт.
Немецкий политолог Александр Рар ранее призвал Берлин договориться с Москвой об увеличении поставок газа. По его словам, сейчас в Германии наблюдается серьезный дефицит сырья.
Эксперт также обвинил Соединенные Штаты в принуждении Германии к антироссийским санкциям, передает телеканал «360».
1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.