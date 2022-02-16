Британский журналист задал провокационный вопрос о допинге фигуристке Щербаковой

Пекин, 16 февраля. Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай задал провокационный вопрос о допинге российской фигуристке Анне Щербаковой после инцидента с Камилой Валиевой.

Репортер поинтересовался у Щербаковой, принимала ли она допинг. Свой вопрос он задал во время пресс-конференции 16 февраля. Ранее с аналогичным вопросом Аль-Самаррай обратился к самой Валиевой.

«Я не буду сейчас говорить об этой ситуации», — заявила Щербакова.

Спортивный колумнист Кристи Бреннан ранее раскритиковала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на зимних Играх — 2022. Валиева лидировала по итогам программы. Бреннан написала, что российской спортсменки не должно быть на этих состязаниях.