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Политолог Марков считает возможным признание Россией ЛНР и ДНР через месяц

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 16:28
Политика
Политолог Марков считает возможным признание Россией ЛНР и ДНР через месяц
Pr Scr youtube.com  /  60 минут

Санкт-Петербург, 16 февраля. Признание Луганской и Донецкой народных республик может состояться через месяц. Такое мнение выразил политолог, дипломат Сергей Марков.

Российский государственный и общественный деятель принял участие в эфире Медиагруппы «Патриот». Главной темой обсуждения стало решение депутатов Госдумы призвать президента России Владимира Путина признать республики Донбасса независимыми государствами. В ходе мероприятия Марков озвучил примерные сроки признания ЛНР и ДНР.

«Мне представляется, что это признание может произойти недели через 2-3 и, может быть, через месяц», — считает политолог.

Политолог Марков считает возможным признание Россией ЛНР и ДНР через месяц
dan-news.info /

Дипломат также ответил на вопрос, связано ли решение Украины по Минским соглашениям с возможностью признания республик. Марков убежден, что эти вопросы очень тесно связаны. По словам политолога, вопрос о признании не будет подниматься в случае выполнения договоренностей со стороны Киева.

«Если будут реализованы Минские соглашения, то признание не произойдет, если не будет Минских соглашений, то будет такое признание», — подчеркнул эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин принял к сведению запрос от Госдумы о признании ЛНР и ДНР. Однако такое требование не отвечает Минским соглашениям.

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