Российские астрофизики подтвердили возможность вспышек в результате сближения звезд

Ростов-на-Дону, 16 февраля. Кометообразная структура и вспышка светимости у двойной звезды Z Большого Пса появились в результате сближения двух молодых звезд. Специалисты лаборатории астрофизики и компьютерного моделирования НИИ физики Южного федерального университета изучили этот процесс.

Молодые светила, сближающиеся друг с другом, могут провоцировать вспышки светимости. В результате этого явления происходит также падение материи протопланетного диска на звезду. Это можно сравнить с искрами, разлетающимися от брошенного в костер полена, передает Planet Today.

Так, российские ученые в составе международной группы впервые доказали теорию вспышек светимости звезд. Благодаря численному гидродинамическому моделированию им удалось подтвердить существование этого явления в результате сближения молодых звезд.

Группа физиков из Университета Мичигана ранее предприняла попытку изучения того, что находится внутри черной дыры. Исследователи применяли квантовые вычисления и искусственный интеллект.