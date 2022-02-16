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Совбез РФ заявил о желании США оспорить права России на Северный морской путь

Армия
Совбез РФ заявил о желании США оспорить права России на Северный морской путь
vk.com  /  ФГУП АТОМФЛОТ

Москва, 16 февраля. США намерены оспорить права России на Арктику и Северный морской путь, чем вынудили Минобороны РФ принять ряд для обеспечения безопасности. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

Вашингтон давно демонстрирует желание оспорить права Москвы в Арктике и на Севморпуть, о чем заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. Политик подчеркнул, что США для достижения своих целей приняли ряд военных стратегий, чем вынудили Москву принять ответные меры.

«Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС», — заметил Попов в интервью «Российской газете».

При этом права России в Арктике готовы оспорить не только США. Руководство НАТО собирается нанять специалистов для анализа попыток государств оказать влияние в регионе.

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сша арктика совбез северный морской путь
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