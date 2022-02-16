Remington заплатит 73 млн долларов семьям жертв убийства в Сэнди-Хук

Ньютаун, 16 февраля. Оружейная компания Remington Arms Co выплатит 73 миллиона долларов семьям, потерявшим близких в результате шутинга в начальной школе Сэнди Хук города Ньютаун, штат Коннектикут. Подобный случай стал первым в истории судопроизводства США, об этом сообщил телеканал CNN.

Sandy Hook shooting families announce a $73 million settlement with gun manufacturer Remington https://t.co/QBv1TRtzay — CNN Politics (@CNNPolitics) February 15, 2022

Стороны достигли соглашения после восьми лет разбирательств. В 2014 году родственники подали в суд на компанию Remington, утверждая, что она должна нести частичную ответственность за стрельбу, в результате которой погибли 20 детей и 6 взрослых, из-за своей маркетинговой стратегии. Также, по словам истцов, винтовка Bushmaster AR-15 разработана для боевых действий и не должна продаваться гражданским лицам. В итоге страховщики Remington согласились выплатить 73 миллиона долларов. В рамках урегулирования спора компания также разрешила семьям обнародовать документы, которые они получили во время судебного процесса.

Николь Хокли, чей сын был убит во время стрельбы, сказала, что семьям не терпится опубликовать данные. По ее словам, эти документы «рисуют картину компании, которая сбилась с пути, выбирая более агрессивные маркетинговые кампании для получения прибыли, не задумываясь о последствиях».

«Оружейная промышленность была ограждена от ответственности за свою роль в этих трагедиях. Сегодня это меняется», — сказала она.

Remington являлся крупнейшим производителем винтовок, ружей и боеприпасов к ним. Организация объявила о своем банкротстве в июле 2020 года. Ранее компания предложила девяти семьям погибших выплатить им в качестве компенсации 33 млн. долларов для урегулирования судебного спора.

Массшутингов меньше не станет

По мнению специалиста по самообороне и главы организации «Право на оружие» Вячеслава Ванеева, подобный судебный прецедент не отразится на количестве массовых расстрелов в США, потому что в данной ситуации необходимо работать с населением, а не с ограничениями.

«Это смешно. Почему производители продуктов или изделий должны платить за то, что их продукция применяется не должным образом? Здесь больше вопросов к правоохранителям и властям штата. Почему они не обеспечили безопасность в школе? Огромное количество людей погибает в ДТП, и что теперь предъявлять претензии водителям автобусов и машин? Почему производители машин должны нести ответственность за действия преступников или террористов, которые используют их для своих целей?

Я не думаю, что это приведет к сокращению оружия, только к увеличению. Я не думаю, что массшутингов станет меньше. От этого может спасти только воспитание граждан, а не репрессивные методы или отъем оружия», — сказал эксперт.

По мнению Ванеева, то, что сам производитель пошел на подобное урегулирование, можно еще и воспринимать как пиар-ход.

«Если производитель сам пошел на такое урегулирование, то возможно это рекламная акция самого Remington. Реклама во время Супербоула стоит от 100 млн долларов, а тут они заплатят 73 млн, зато все СМИ сообщат, что Remington — порядочная компания, которая выплатила эти деньги, и продажи полезут вверх», — заключил он.

Стрельба в Сэнди Хук

Стрельба в школе Сэнди Хук в Коннектикуте произошла в 2012 году. 20-летний Адам Питер Лэнза убил 20 учеников и 6 учителей. Ранее он убил свою мать. Когда полиция приблизилась к школе, стрелок покончил с собой. Во время расстрела Лэнза использовал полуавтоматическую винтовку производства компании Remington.