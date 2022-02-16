Президент ЦАР прибыл в Брюссель для участия в саммите Европейского и Африканского союзов

Брюссель, 16 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в столицу Бельгии для участия в саммите Европейского и Африканского союзов, сообщило издание Ndjoni Sango.

Накануне глава государства вылетел рейсом авиакомпании RwandAir, совершил пересадку в крупнейшем городе Камеруна — Дуале, откуда направился в Брюссель.

«Гарант намерен обсудить с международными представителями развитие двусторонних отношений. Делегация Центральноафриканской Республики проведет встречи с техническими и финансовыми партнерами для взаимодействия по политической и экономической линиям», — отметили сотрудники СМИ.

Первые официальные мероприятия запланированы на 17 февраля. Служба протокола президента сообщила, что в этот день Фостен-Арканж Туадера сначала проведет брифинг для собственной делегации и далее примет участие в переговорах.

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«В последние месяцы Европейский союз и Центральноафриканская Республика пережили дипломатический спад, ознаменовавшийся приостановкой финансовой, а также военной поддержки вооруженных сил страны (FACA). Тем не менее участие гаранта в саммите может помочь снизить напряженность», — сообщили в Ndjoni Sango.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила развернутый материал, в котором рассказала, почему представители ЕС игнорируют реальные проблемы Черного континента и чего они хотели добиться на совместном саммите с Африканским союзом.