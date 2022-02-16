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Власти Алжира ввели пособие по безработице для граждан

Весь мир
Власти Алжира ввели пособие по безработице для граждан
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 16 февраля. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о предоставлении пособия безработным гражданам. Решение вступает в силу начиная со следующего месяца.

Глава государства добавил, что каждая выплата составит в среднем 13 тыс. национальных динаров. Во время встречи с представителями прессы Теббун отметил, что Алжир стал первой неевропейской страной, в которой предоставляется пособие по безработице.

«Правительство заботится о том, чтобы молодые люди получали некое аналог стипендии для сохранения своего достоинства», — отметил президент.

К пособию прилагается также медицинская страховка. По словам Теббуна, выплаты уже включены в специальную статью госбюджета на 2022 финансовый год. Ранее власти АНДР объявили о выделении 142 млрд динаров (около 750 млн долларов) на помощь безработным.

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алжир
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