Власти Алжира ввели пособие по безработице для граждан

Алжир, 16 февраля. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о предоставлении пособия безработным гражданам. Решение вступает в силу начиная со следующего месяца.

Глава государства добавил, что каждая выплата составит в среднем 13 тыс. национальных динаров. Во время встречи с представителями прессы Теббун отметил, что Алжир стал первой неевропейской страной, в которой предоставляется пособие по безработице.

«Правительство заботится о том, чтобы молодые люди получали некое аналог стипендии для сохранения своего достоинства», — отметил президент.

К пособию прилагается также медицинская страховка. По словам Теббуна, выплаты уже включены в специальную статью госбюджета на 2022 финансовый год. Ранее власти АНДР объявили о выделении 142 млрд динаров (около 750 млн долларов) на помощь безработным.