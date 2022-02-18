Политолог назвал настоящую причину развязывания Зеленским войны в Донбассе

Внезапно обострившаяся обстановка на линии разграничения в Донбассе вредит мирному решению проблемы. Такое мнение ФАН высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Ситуация в Донбассе накануне резко обострилась. По некоторым данным, по территории ЛНР было выпущено более сотни снарядов. В ДНР зафиксировали около 50 выстрелов со стороны ВСУ. Информации о разрушениях и погибших нет. Силы Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинской армии.

«Нужно понимать, кому на данный момент выгодна такая обстановка. Внезапный визит президента Украины Владимира Зеленского в зону боевых действий в ЛНР, например, считают заготовленным заранее. Именно под обострение обстановки. А кадры с разрушениями гражданской инфраструктуры, которые сегодня активно тиражируют украинские СМИ, — постановочные. Трудно сейчас утверждать, насколько это отвечает действительности, поскольку инфраструктура действительно страдает с двух противоборствующих сторон», — пояснил Артем Журко.

Федеральное агентство новостей /

Он выразил мнение, что поддержание напряженности на Украине в вопросе «военного вторжения» выгодно именно Зеленскому. Два европейских лидера (президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц) по факту подвели Зеленского к вопросу о практических действиях по выполнению Минских соглашений.

«Судя по заявлению Шольца, Зеленский обещал ему в ближайшее время представить в парламенте проекты законов об особом статусе Донбасса и о выборах на этих территориях. В таких условиях Зеленского, по сути, лишают возможностей для маневра. Угроза «вторжения» на Украину оказалась не более чем смехотворной, как бы ни пытались поддерживать ее на плаву не только из США, но и сам Зеленский, который так и «не увидел» реального отвода российских войск на места дислокации после учений», — добавил Артем Журко.

Федеральное агентство новостей /

Политолог обратил внимание, что очередной рост напряжения в Донбассе может послужить неким объяснением бездеятельности Украины в отношении мирного урегулирования на еще некоторый срок с последующими обвинениями России в несоблюдении договоренностей. Он считает, что Зеленский заинтересован перевести конфликт в горячую фазу, которая могла бы повторить события 2015 года.

«Но нужно учитывать, что на войне есть и вторая сторона конфликта, и даже потенциально третья в виде России. Они могут, и я считаю имеют на это полное право, трактовать такие действия со стороны Украины как агрессию. Учитывает ли это Зеленский, особенно в новых сложившихся условиях, когда у президента РФ Владимира Путина на столе лежит проект о признании ДНР и ЛНР, сказать сложно. Особенно, когда позиция Украины, даже касательно выполнения тех же Минских соглашений, абсолютно не ясна. И это учитывая абсолютно диаметральные высказывания украинских чиновников относительно планов выполнения этих соглашений», — заключил Артем Журко.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Ворошилов заявил, что Украина неоднократно заявляла, что не будет выполнять Минские соглашения. А в последнее время перестала даже притворяться, что стремится исполнять взятые на себя обязательства. Все действия Украины говорят о готовности решать вопрос Донбасса силой.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.