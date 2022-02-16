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В иорданский заповедник привезли 20 особей редких арабских ориксов из ОАЭ

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В рамках программы по заселению арабскими ориксами территории Иордании 20 представителей этого вида отправили осваивать их новый дом.

Всего планируется перевезти 60 антилоп. Арабские ориксы находятся на грани исчезновения. Животных поместили в деревянные транспортные ящики и транспортировали в иорданский заповедник Шаумари, площадь которого составляет 22 квадратных километра.

«Сегодня в заповедник прибыло 20 животных. Исследовательская группа Королевского общества проведет исследования для уточнения необходимого количества растительности в заповеднике. Если окажется, что на территории можно поселить больше антилоп, Управление по охране окружающей среды Абу-Даби пришлет еще 20 арабских ориксов», — сообщил руководитель Отдела управления заповедниками дикой природы в Абу-Даби Ахмед Аль-Дахери.

Ученые планируют создать новый ареал обитания для арабских ориксов, чтобы сохранить и преумножить популяцию этого редкого вида. Именно с целью спасения исчезающих животных и создавался заповедник Шаумари, открытый в 1975 году. Сейчас грациозные длиннорогие антилопы осваивают новые просторы и проходят процесс акклиматизации.

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оаэ иордания животные природа антилопа орикс
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