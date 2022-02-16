Бузова сообщила о планах написать книгу для своих будущих детей

Москва, 16 февраля. Звезда скандальной телестройки «Дом-2», певица Ольга Бузова сообщила поклонникам в Stories о своих планах написать детскую книгу.

Во время участия в телепроекте Бузова выпустила несколько книг и была довольна своим писательским опытом. Спустя почти 15 лет звезда созрела для нового произведения. Пока она делает пометки и набрасывает идеи будущего бестселлера

«А вообще хочу чуть позже написать детскую книгу, чтобы было что читать своим деткам перед сном. Детская литература меня всегда завораживала!» — заявила артистка.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

После «Дома-2» Бузова пробует себя в разных ролях: поет на сцене, выступает в театре, ведет реалити-шоу. Поклонники переживают, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым светская львица ушла с головой в работу. Многие советуют Бузовой найти для себя мужчину, создать семью и родить ребенка.

Ранее Ирина Бузова заявила, что ее старшая дочь не хочет быть матерью-одиночкой. Ольга готова быть мамой и заботиться о малыше только если рядом с ней будет надежный человек, добавила она.