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Путин примет Лукашенко в Москве 18 февраля

Политика
Путин примет Лукашенко в Москве 18 февраля
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 16 февраля. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут переговоры. Они встретятся в Москве.

Глава Белоруссии приедет в российскую столицу 18 февраля, сообщили в Кремле.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности», — указано в сообщении Администрации президента России.

Ранее о возможной встрече лидеров сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он допустил, что переговоры могут состояться уже на этой неделе.

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