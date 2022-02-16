Путин примет Лукашенко в Москве 18 февраля

Москва, 16 февраля. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут переговоры. Они встретятся в Москве.

Глава Белоруссии приедет в российскую столицу 18 февраля, сообщили в Кремле.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности», — указано в сообщении Администрации президента России.

Ранее о возможной встрече лидеров сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он допустил, что переговоры могут состояться уже на этой неделе.