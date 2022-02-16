Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 17:31
17:28
Видео
Елена Ханга поделилась любимым рецептом омлета с яблоками и майонезом
17:28
Общество
Отдавший службе в МЧС более 20 лет подполковник Трифонов умер в Кургане
17:27
Общество
Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов
17:27
Общество
Собянин заявил о снижении количества случаев коронавируса в Москве на треть
17:25
Происшествия
Глава МФЦ Коми подозревается в присвоении премий сотрудников
17:24
Общество
Африканская ежиха Колючка в Иркутском зоосаде родила сразу четырех малышей
17:24
Политика
Путин: Россия и Бразилия поддерживают опирающуюся на международное право многополярность
17:20
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вернулась из Пекина в Москву
17:19
Политика
Блинкен анонсировал ответ США на возможное признание Россией ЛНР и ДНР
17:19
Происшествия
СКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений жертв ВСУ в Донбассе
Все новости

Психолог Наталья Наумова назвала главную проблему детей-вундеркиндов
Общество
Психолог Наталья Наумова назвала главную проблему детей-вундеркиндов
pexels.com  /  Katerina Holmes

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с ФАН назвала главную проблему детей-вундеркиндов.

Истории детей-вундеркиндов всегда ярко врываются в новостную повестку, но, к сожалению, большая часть из них заканчивается трагично. Кто-то сталкивается с серьезным давлением со стороны родителей, кто-то из-за своего таланта чувствует себя изгоем. По мнению детского психолога Наумовой, все дело в дезадаптации.         

«Наша жизнь — это не только знания, но и взаимодействие с обществом, поэтому основная проблема детей-вундеркиндов в том, что общество их не принимает, а если их не принимает общество в детском возрасте, то, достигнув более старшего возраста, они сталкиваются с дезадаптацией, они понимают, что не так успешны, ими восхищаются родители, но почему-то вокруг ими не так сильно восхищены», — говорит специалист.

Психолог Наталья Наумова назвала главную проблему детей-вундеркиндов
vk.com / Наталья Наумова

Зачастую юные дарования не дожидаются признания, что также накладывает серьезный отпечаток на их жизни.   

«Бывают случаи, когда и окружающие восхищены. Потому что, действительно, ты настоящий вундеркинд, который удивил, поразил и принес какую-то неоценимую пользу. Но бывает, что признание приходит только посмертно, а люди зачастую жизнь свою теряют», — добавила детский психолог.

Ранее отец юной девочки-вундеркинда, досрочно закончившей школу и поступившей в Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), обвинил представителей университета в неэтичности и непрофессионализме. Он заявил, что намерен бороться с «беззаконием и травлей» своей семьи со стороны СМИ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Психолог Наталья Наумова назвала главную проблему детей-вундеркиндов
дети образование психолог вундеркинд наумова
Комментировать