Психолог Наталья Наумова назвала главную проблему детей-вундеркиндов

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с ФАН назвала главную проблему детей-вундеркиндов.

Истории детей-вундеркиндов всегда ярко врываются в новостную повестку, но, к сожалению, большая часть из них заканчивается трагично. Кто-то сталкивается с серьезным давлением со стороны родителей, кто-то из-за своего таланта чувствует себя изгоем. По мнению детского психолога Наумовой, все дело в дезадаптации.

«Наша жизнь — это не только знания, но и взаимодействие с обществом, поэтому основная проблема детей-вундеркиндов в том, что общество их не принимает, а если их не принимает общество в детском возрасте, то, достигнув более старшего возраста, они сталкиваются с дезадаптацией, они понимают, что не так успешны, ими восхищаются родители, но почему-то вокруг ими не так сильно восхищены», — говорит специалист.

vk.com / Наталья Наумова

Зачастую юные дарования не дожидаются признания, что также накладывает серьезный отпечаток на их жизни.

«Бывают случаи, когда и окружающие восхищены. Потому что, действительно, ты настоящий вундеркинд, который удивил, поразил и принес какую-то неоценимую пользу. Но бывает, что признание приходит только посмертно, а люди зачастую жизнь свою теряют», — добавила детский психолог.

Ранее отец юной девочки-вундеркинда, досрочно закончившей школу и поступившей в Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), обвинил представителей университета в неэтичности и непрофессионализме. Он заявил, что намерен бороться с «беззаконием и травлей» своей семьи со стороны СМИ.