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Боррель: ЕС видит «обнадеживающие сигналы» по кризису безопасности в Европе

Политика
Боррель: ЕС видит «обнадеживающие сигналы» по кризису безопасности в Европе
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Брюссель, 16 февраля. Евросоюз замечает «обнадеживающие сигналы» по развитию кризиса безопасности на территории Европы, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге добавил, что при этом у него вызывают тревогу «некоторые действия» с российской стороны.

«Мы не знаем пока, какие будут дальнейшие этапы (развития ситуации вокруг безопасности в Европе – ред.). Мы видим некоторые сигналы, которые обнадеживают, но есть также и тревожащие события, как решение Госдумы обратиться с просьбой к президенту России (Владимиру Путина — ред.) о признании ДНР и ЛНР», — говорит Боррель.

Он признал, что ЕС необходимо обратить внимание на озабоченности России по вопросам безопасности и быть готовым к диалогу с Москвой. При этом Боррель не исключил ответной реакции против РФ в случае эскалации ситуации.

Ранее «Национальная служба новостей» передала слова Борреля о том, что Москва не намерена нападать на Украину. Также глава евродипломатии отметил повышение устойчивости России к экономическим санкциям.

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