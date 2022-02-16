Радиационный шантаж: зачем Украина требует от НАТО костюмы химзащиты и дозиметры

Просьба Украины к НАТО предоставить средства радиационной и химической защиты — это намек европейцам, что ставки высоки. И серьезный повод задуматься для России об угрозе возможных провокаций. Такое мнение в беседе с ФАН высказала обозреватель News Front Юлия Витязева.

Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить предметы первой необходимости в связи с подготовкой к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера. При этом в списке помимо медикаментов, спецтехники, средств пожаротушения, беспилотных машин для поиска мин и автономных полевых лагерей указаны индивидуальные дозиметры в количестве 31 000 штук, противогазы с комбинированным фильтром — 54 000 единиц и костюмы химической защиты — 70 000 штук.

«Это намек, эдакий радиационный шантаж. Да, на Украине есть атомные электростанции, а это самое страшное «оружие» массового поражения. Чернобыль вспоминает до сих пор и Украина, и вся Европа. Поэтому в данной ситуации — это намек в первую очередь европейцам, чтобы поднять ставки, потому что Киеву, в принципе, нечем «торговать» на геополитической арене. Я бы не назвала это скрытой или явной угрозой — это сигнал: «Если Россия вторгнется, и вы нас не защитите, то мы взорвем все к чертовой матери, не дожидаясь перитонита»», — считает журналистка.

Это серьезная тема для размышлений, признает Витязева, поскольку украинские АЭС находятся не в лучших кондициях: давно не проводились экспертизы, при этом блоки работают на полную мощность. Всем стоит подумать над тем, что их пора взять под контроль. Плюс еще и угроза со стороны радикалов, которые ради провокации готовы на любые подстрекательства и теракты, подчеркнула она.

vk.com / Юлия Витязева

«Я не говорю, что угроза может исходить непосредственно от государства. Но, поверьте, на Украине достаточное количество опасных людей и разговоры ведутся об этом уже не первый год. Записные националисты регулярно поднимают эту тему. Тот же Дмитрий Ярош открытым текстом говорил об этом. Хорошо, если это просто шантаж, потому что, если они перейдут к активным действиям, последствия будут просто катастрофические. Поэтому в данной ситуации на такие намеки надо обращать серьезное внимание», — подчеркнула собеседница ФАН.

Наличие в списке костюмов химической защиты тоже неспроста, считает журналистка. Учитывая, что провокации с химическими атаками в мире — это давно расписанный по нотам сценарий, ситуация не может не вызывать опасения. По ее словам, подобная практика применялась в Сирии.

«Они загнаны в угол и от отчаяния могут пойти на любые меры, тем более радикалам это ничего не стоит. Есть люди, для которых человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Мы видели все эти провокации с химическими атаками в Сирии. Сценарий изучен от и до, поэтому разыграть ситуацию, что против них применили химическое оружие, — раз плюнуть. На самом деле, не зря они кричат, что Россия собирается устраивать провокацию под украинским флагом. Ведь нет ничего сложного в том, чтобы устроить ее самим против жителей Донбасса и обвинить в этом нас. В данной ситуации остается руководствоваться только одним правилом: предупрежден — значит вооружен», — сказала журналистка.

При этом на фоне ситуации близкой к эскалации в регионе Украина приняла решение отказаться от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра государств-участников СНГ. В пояснительной записке к закону указывается, что одной из причин отказа Украины от сотрудничества в борьбе с терроризмом стала «вооруженная агрессия» России.