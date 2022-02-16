Елена Ханга рассказала о неожиданной встрече с племянником-баскетболистом

В новом выпуске передачи Star Парад Елена Ханга расскажет ведущей Дане Борисовой, как неожиданно нашла своего племянника во время баскетбольного матча.

Как рассказала телеведущая, ей позвонили из баскетбольной федерации и пригласили на игру «Барселоны» и ЦСКА, заинтриговав обещанием сюрприза. Как оказалось, под восьмым номером в испанской команде «Барселона» играл племянник телеведущей — Адам Ханга. Журналистка очень гордится своим родственником и считает его очень талантливым, остроумным и привлекательным молодым человеком. Адам успел привлечь даже внимание NBA.

Также в новом выпуске Елена Ханга поведает о своем фирменном рецепте, разлуке с дочерью и новых больших проектах.