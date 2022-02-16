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В ДНР прогнозируют повышение пенсий и социальных пособий в 2023-2024 годах
Экономика
В ДНР прогнозируют повышение пенсий и социальных пособий в 2023-2024 годах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Донецк, 16 февраля. В 2021 году пенсионные выплаты и социальные выплаты в ДНР удалось поднять на 20%. Подобные меры уже рассчитаны и будут реализованы в ближайшие годы, заявляют власти.

Повышение размеров пенсионных выплат в Донецкой Народной Республике коснулось 640 тысяч пенсионеров, сообщает информационное агентство «Новороссия». Размеры пенсий и социальных пособий будут расти и в 2023, и 2024 году, заявила министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина.

С января текущего года жители Донецкой Народной Республики стали получать пенсии уже с учетом повышения. Сейчас минимальная выплата достигает 7884,86 рубля и это где-то в полтора раза выше украинской «минималки». Кроме того, с нового года в ДНР поднялись размеры социальных пособий для целого ряда категорий граждан.

Ранее жители Донбасса признались, что устали жить в режиме боевых действий, поэтому поддерживают Россию, которая не оставила их в беде. Французский телеканал France 24 показал город Донецк и его население, которое выразило благодарность РФ, а также раскритиковало власти Киева, отдающие приказы об обстрелах ДНР. 

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днр экономический рост повышение пенсий
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