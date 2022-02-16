Сборная России побила рекорд по количеству медалей в лыжных гонках на Олимпиаде

Пекин, 16 февраля. Сборная России установила новый рекорд по количеству наград, завоеванных на Олимпийских играх в лыжных гонках. Всего российские лыжники взяли девять медалей. Рекорд был побит на ОИ в Пекине.

Российские лыжники взяли по три золота, серебра и бронзы. До этого лучшие результаты были в Нагано-1998 и Пхенчхане-2018 (по восемь медалей).

Александр Большунов стал первым в скиатлоне, женская и мужская сборные — в эстафетах. Серебряные медали завоевали Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, Большунов в лыжных гонках классическим стилем. Бронза была у Александра Терентьева в спринте свободным стилем, также взяли медали в командных спринтах Большунов — Терентьев, Юлия Ступак — Наталья Непряева.

Сборная России завоевала на Олимпиаде в Пекине 24 медали. У россиян четыре золота и восемь серебра. Больше всего бронзовых наград — 12.