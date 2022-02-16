Личный экстрасенс Ельцина: человечеству придется испытать ужас новой масштабной войны

Москва, 16 февраля. Известный экстрасенс и личный советник первого президента России Бориса Ельцина по паранормальным явлениям Виталий Боград полагает, что в ближайшие годы мир столкнется с катастрофическим военным конфликтом.

По мнению Виталия Бограда, эгоизм и индивидуализм большинства жителей планеты делают масштабную военную конфронтацию практически неизбежной. Предсказания экстрасенса основаны на его уникальном умении читать «законы неба», которые существуют во Вселенной и воспринимаются другими людьми как «удача» или «фарт».

«Человечество заходит слишком далеко в своем техноцентризме, и вскоре за меркантильно-бездушный подход будет наказано», — поделился своими предсказаниями Боград.

Крупная и кровопролитная война уже стоит буквально на пороге. Она принесет человечеству невыразимый ужас и огромные страдания, заявил бывший советник Ельцина.

«В ближайшие два года наша страна будет втянута в глобальный военный конфликт, война будет недолгой, но поменяет границы некоторых европейских государств», — уверен Боград.

Кроме милитаристских невзгод, сотням миллионов человек придется столкнуться со смертельно опасными эпидемиями и небывалым голодом, резюмировал предсказатель.

Ранее аналитики Daily Mail рассказали, что третья мировая война развернется в космосе, на дне океанов и в киберпространстве.